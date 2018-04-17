В Госдуме оценили перспективу возвращения обучающихся за рубежом россиян на родину

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в разговоре с RT оценил проект Россотрудничества «Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!», благодаря которому российских студентов, обучающихся в Великобритании и других странах, «проявляющих недружественное отношение» к России, будут возвращать на родину.

«Конечно, это правильно. У нас исторически сложилось так, что когда государство отправляет своих специалистов обучаться за рубеж, они зачастую не возвращаются. Сам факт того, что теперь государство предлагает ребятам вернуться и учиться и работать в своей родной стране, очень положительный… Сейчас многие могут говорить, что «злая» Россия возвращает своих детей назад и будет ещё их переучивать и негативно влиять. Но на самом деле это очень позитивный шаг», — сказал Чернышов.

Ранее Россотрудничеством был запущен проект, согласно которому будут созданы условия для возвращения российских студентов из-за рубежа.

Вернувшимся студентам обещают помочь продолжить обучение в МГИМО или трудоустроиться, например, на Дальнем Востоке.