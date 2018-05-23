В АТОР прокомментировали ситуацию с Booking.com в России

Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с Booking.com.

«С одной стороны, туризму, как и любому бизнесу, лучше развиваться в условиях конкуренции, чем когда её нет», — заявил он.

С другой стороны, по словам Канторовича, онлайн-сервисы действительно имеют конкурентные преимущества перед туроператорами, к которым в соответствии с российским законодательством предъявляются определённые требования.

«Мы должны создавать разные гарантийные фонды, страховаться, платить деньги в саморегулируемые организации на случай, если что-то случится с туристами. И это дополнительная финансовая нагрузка на туроператоров, от чего все онлайн-сервисы, а не только один Booking, избавлены», — пояснил он.

Канторович добавил, что несколько лет назад ассоциация обращалась в ФАС по поводу такой ситуации.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал в беседе с RT поручение Минкультуры России к Ростуризму рассмотреть предложение по запрету деятельности ресурса Booking.com на территории Российской Федерации.

Также Ростуризм оценил предложение о запрете Booking.com в России.