В Госдуме обсудили предложение приравнять содействие санкциям к госизмене

В совете по законотворчеству при председателе Госдумы обсуждалась возможность приравнивания содействия и пособничества введению антироссийских санкций к государственной измене.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на первого замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева.

По итогам заседания совета он заявил, что второй состав законопроекта об уголовной ответственности за исполнение санкций США в России «безусловно, должен быть принят, об этом говорили все».

«Кроме того, звучали идеи, что этот состав можно перенести в госизмену», — отметил он.

Парламентарий добавил, что на данном этапе это только идея, озвученная в ходе консультаций.

Ранее стало известно, что Госдума приняла закон о контрсанкциях в отношении США.