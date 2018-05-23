В Госдуме обсудили предложение приравнять содействие санкциям к госизмене

Короткая ссылка
В совете по законотворчеству при председателе Госдумы обсуждалась возможность приравнивания содействия и пособничества введению антироссийских санкций к государственной измене.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на первого замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева. 

По итогам заседания совета он заявил, что второй состав законопроекта об уголовной ответственности за исполнение санкций США в России «безусловно, должен быть принят, об этом говорили все».

«Кроме того, звучали идеи, что этот состав можно перенести в госизмену», — отметил он.

Парламентарий добавил, что на данном этапе это только идея, озвученная в ходе консультаций.

Ранее стало известно, что Госдума приняла закон о контрсанкциях в отношении США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных