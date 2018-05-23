Глава Минобрнауки Амурской области прокомментировала ситуацию с получившей выговор учительницей

Учительнице Виктории Мясниковой, получившей выговор за поездку с учеником на всероссийский конкурс, вернули деньги и отменили выговор. Об этом RT сообщила министр образования и науки Амурской области Ольга Варсанова.

По словам главы ведомства, недопонимание возникло из-за ошибок в документах, причём с обеих сторон.

«Виктория Михайловна не обращалась с просьбой сопровождать ученика в письменном виде. Поэтому приказа о её командировке директор не издавала. Руководство зафиксировало, что её нет на рабочем месте, внесло это в свой табель», — пояснила Варсанова.

Она также отметила, что заявления на отпуск за свой счёт, на которое ссылалась учительница, не было. На время конкурса Мясникова фактически находилась на больничном, поэтому вычитать из её зарплаты деньги, как за недельный отпуск, тоже было ошибкой руководства.

По словам Варсановой, приказ о дисциплинарном взыскании после проверки был отменён.

Ранее сообщалось, что в Амурской области получила выговор учительница, которая поехала с учеником на всероссийский конкурс юных экологов в Москву. Подросток стал победителем и вошёл в список самых одарённых детей России.