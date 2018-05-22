Строгий выговор вместо поздравления с победой: учителя из Амурской области наказали за поездку на конкурс с учеником

В Амурской области разгорается скандал вокруг поездки 17-летнего школьника Димы Снежкова из села Муравьёвка в Москву, на всероссийский конкурс юных экологов. Подросток стал победителем и вошёл в список самых одарённых детей России, а сопровождавшая его учительница получила строгий выговор за прогул: на конкурс школьник и его наставник уехали без разрешения директора школы. Сейчас в школе работает комиссия из Минобразования Амурской области. Как участие ученика в престижном конкурсе стало проблемой для его учителя — в материале RT.

Когда учительница Виктория Мясникова из села Муравьёвка Амурской области уезжала вместе со своим учеником Дмитрием Снежковым на экологический конкурс в Москву, она и предположить не могла, какими проблемами для неё обернётся эта поездка.

Извинения за победу

К Всероссийскому национальному юниорскому водному конкурсу, в котором принимают участие юные экологи со всей страны, Мясникова и Снежков готовились почти год — и победили. Благодаря этой победе Диму Снежкова внесли в список одаренных детей России и назначили ему грант в размере 20 тысяч рублей на период учебы в университете. Однако вместо поздравлений его преподаватель Мясникова получила строгий выговор.

«Как только я приехала, завуч, исполнявшая обязанности директора, попросила написать меня объяснительную, где я была всю рабочую неделю, – рассказывает RT Мясникова.

Кроме того, по словам преподавателя, в тот же день в школу приехали работники районного отдела образования и потребовали ещё и извиниться перед всем педсоветом.

«В объяснительной я написала, что брала отпуск за свой счёт для того, чтобы отвезти ученика на конкурс, — поясняет Виктория. — Но когда мне из отдела образования заявили, что я должна ещё и извиниться перед всеми, у меня был шок. Я, конечно, встала перед всеми и сказала, что прошу прощения, только не понимаю за что».

Её ученик Дмитрий Снежков, добившийся победы в конкурсе, тоже не понимает за что наказали преподавателя. «Мы же не отдыхать туда ездили, а работать, — рассуждает он. — Надеялись, что нас будут поздравлять. А вместо этого скандал. А ведь мы же целый год готовились».

Поиск спонсоров

Поездка в Москву далась нелегко. Чтобы сопровождать ученика, Виктории Мясниковой пришлось искать деньги самостоятельно на перелет из Благовещенска в Москву и на проживание в гостинице.

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«Я сама искала спонсоров, звонила им. В итоге нашли примерно 40 тысяч (рублей. — RT), которые и перевели, как полагалось, на счет школы, — пояснила педагог. — Из районного отдела образования отправили запрос в министерство области, чтобы получить еще 20 — на проживание», – рассказывает RT преподаватель.

При этом переведенные спонсорские деньги Мясниковой упорно не выдавали. Сначала нужно было составить смету и расписать все расходы. Потом, по словам педагога, выяснилось, что денег на недельную рабочую поездку в Москву школа выдать не может — якобы командировочные расходы педагогам оплачиваются только на курсах повышения квалификации.

Когда же деньги на билеты были получены, то случилась другая беда: взлетели цены на и без того недешёвый перелёт — всего за несколько дней до конкурса.

«Из выданной суммы после покупки билетов не осталось денег на гостиницу. Я обратилась в наш районный отдел образования. А там мне сказали: «Ну, пусть тогда никто и никогда не летит, — возмущается учитель. — А ведь это всероссийский конкурс, мальчик из глубинки получает такой шанс в своей жизни, а в отделе образования говорят, пусть не летит».

Финансовая помощь в конечном счёте пришла от организаторов конкурса – они оплатили учительнице и ученику недостающую часть. Но на этом проблемы не закончились. Когда Дима уже подготовился к конкурсу и собрал вещи, из отдела образования пришла новая разнарядка — старшеклассника должны сопровождать только родственники. Бабушка Димы, с которой он живёт, подписала доверенность на учительницу. Она же в свою очередь написала заявление на отпуск за свой счёт.

Причина конфликта

Пока Дима и его наставница были в Москве, первые пару дней её уроки подменяли другие учителя. Обычная практика, когда кто-то из преподавательского состава уезжает на курсы, в отпуск или берёт больничный. Но в один прекрасный день Виктории позвонила одна из учениц и сказала, что учителя её подменять перестали. Именно отсутствие замены и было поставлено в вину Мясниковoй. При этом запретила подменять её, по словам педагога, директор школы Марина Толстолуцкая.

RT cвязалась с директором муравьёвской школы, но она разговаривать с журналистами отказалась. «Сейчас в школе идёт проверка, все комментарии после её окончания», — заявила RT Толстолуцкая.

В районном отделе образования RT заявили, что из-за отсутствия Мясниковой было поставлено под угрозу выполнение программы учениками по физике, поскольку заменить её некому.

Педагог уверяет, что подменить её всё-таки могли, если бы не запрет директора.

Стоит отметить, что учительский стаж Мясниковой составляет 19 лет. В 2015 году она получила звание почетного педагога России. Также у неё есть диплом за победу в конкурсе лучших учителей России и благодарственное письмо губернатора Амурской области.

Сейчас в ситуации в школе пытается разобраться комиссия из Минобразования Амурской области.

Между тем ученики школы выкладывают в сети обращение в защиту любимой учительницы: «Здравствуйте! Мы ученики МОУ Муравьевой СОШ. Мы не можем остаться в стороне, когда задевается честь нашей школы и руководителя.

Мы единственные школьники в Амурской области, которые выиграли грант президента на реализацию своих проектов.

Мы работаем, растём, экология стала частью нашей жизни. Морские работы были сделаны на базе ДВФУ, на современном дорогостоящем оборудовании. И мы везде пишем и говорим, что благодарны специалистам, которые с нами там работали. Занимаясь делом, которое нам интересно. По приезду домой мы продолжили работу над своими проектами с Викторией Михайловной, благодаря которой наши проекты получили дальнейшую жизнь и распространение. Мы любим и уважаем своего руководителя и очень благодарны ей за то, что она работает с нами. Работает на результат!», – говорится в одном из открытых писем.