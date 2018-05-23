В России число выданных иностранцам разрешений на работу за пять лет сократилось почти вдвое

Количество выданных иностранцам разрешений на работу в России за пять лет уменьшилось почти в два раза. В 2017 году 145 812 человек получили соответствующий документ, в то время как в 2012 году — 262 574. Такие данные RT предоставили в МВД.

Разрешение на работу необходимо получать гражданам тех стран, с которыми у России установлен визовый режим, а также выходцам из Туркмении.

Наибольшее сокращение произошло среди мигрантов из Турции — в четыре раза (2017 год — 11 317 разрешений, 2012 год — 44 753). Вдвое снизилось число работающих в России китайцев (2017 год — 52 302 разрешения, 2012 год — 112 711) и сербов (2017 год — 7 916 разрешений, 2012 год — 13 302).

В пятёрку стран, выходцы из которых чаще других получали разрешения на работу, в 2017 году вошли Северная Корея и Вьетнам.

Ранее в МВД России сообщили RT, что число иностранцев, которым был выдан российский паспорт, с 2012 по 2017 год выросло почти в три раза.