В правительстве Мурманской области рассказали об изменениях в здравоохранении после жалобы Путину

В пресс-службе губернатора Мурманской области рассказали RT об изменениях в региональной системе здравоохранения, произошедших после того, как больная раком жительница Апатитов Дарья Старикова в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным обратилась к нему с жалобой на ненадлежащее оказание медицинской помощи.

«Работа была проведена по многим направлениям, я перечислю основные: был расширен парк автомобилей скорой медицинской помощи на четыре единицы, в Апатитах было отремонтировано инфекционное отделение, открылся центр гемодиализа, плановые ремонты проводились», — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, на момент обращения одной из проблем была разница между Апатитами и Кировском.

«Речь шла о том, что, когда вечером люди выписаны из приёмного покоя, им нужно как-то добираться из Кировска в Апатиты. Медицинская организация «Апатитско-кировская больница» заключила договор с социальным такси. Доставка людей была организована с помощью социального такси — бесплатно», — добавил он.

Ранее стало известно, что Дарья Старикова скончалась в онкоцентре имени Герцена в Москве.