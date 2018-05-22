В правительстве Мурманской области рассказали об изменениях в здравоохранении после жалобы Путину
«Работа была проведена по многим направлениям, я перечислю основные: был расширен парк автомобилей скорой медицинской помощи на четыре единицы, в Апатитах было отремонтировано инфекционное отделение, открылся центр гемодиализа, плановые ремонты проводились», — сказал представитель пресс-службы.
По его словам, на момент обращения одной из проблем была разница между Апатитами и Кировском.
«Речь шла о том, что, когда вечером люди выписаны из приёмного покоя, им нужно как-то добираться из Кировска в Апатиты. Медицинская организация «Апатитско-кировская больница» заключила договор с социальным такси. Доставка людей была организована с помощью социального такси — бесплатно», — добавил он.
Ранее стало известно, что Дарья Старикова скончалась в онкоцентре имени Герцена в Москве.