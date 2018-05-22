В Самарской области выявили 700 нарушений в организации питания школьников
«Так, в Сызрани не было обеспечено двухразовое бесплатное питание для 301 ребёнка с ограниченными возможностями здоровья», — заявила начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодёжи прокуратуры региона Мария Кин.
В некоторых районах Самары обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических правил и норм.
Прокуратура выписала около 300 представлений. К уголовной ответственности привлечены 20 человек.
«На устранения всех нарушений у организаций, которым мы выписали представления, есть 30 суток», — отметила Кин.
По её словам, информация о фактах донесена до Роспотребнадзора и Министерства образования.
Ранее URA.RU сообщало, что на Урале проводят проверку из-за отравления воспитанников детсада.