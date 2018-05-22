В Самарской области выявили 700 нарушений в организации питания школьников

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В Самарской области обнаружили 700 нарушений в организации питания школьников, сообщает kp.ru.

«Так, в Сызрани не было обеспечено двухразовое бесплатное питание для 301 ребёнка с ограниченными возможностями здоровья», — заявила начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодёжи прокуратуры региона Мария Кин.

В некоторых районах Самары обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических правил и норм.

Прокуратура выписала около 300 представлений. К уголовной ответственности привлечены 20 человек.

«На устранения всех нарушений у организаций, которым мы выписали представления, есть 30 суток», — отметила Кин.

По её словам, информация о фактах донесена до Роспотребнадзора и Министерства образования.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале проводят проверку из-за отравления воспитанников детсада.

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