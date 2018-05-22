В Росстате рассказали об уровне безработицы в России

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Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные по уровню безработицы в России.
В Росстате рассказали об уровне безработицы в России
  • РИА Новости

Отмечается, что безработица в апреле составила 4,9%.

«В апреле 2018 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,7 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,9% рабочей силы, классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)», — указывается в статистике.

Ведомство уточняет, что в государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы 0,8 млн человек, в том числе 0,6 млн человек получали пособие по безработице.

Согласно данным Росстата, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в апреле текущего года составила 76 млн человек, или 52% от общей численности населения страны.

Ранее «Известия» писали, что безработица в России может снизиться до 4,7% к 2020 году.

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