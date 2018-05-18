СМИ: Безработица в России может снизиться до 4,7% к 2020 году
Из демографического прогноза Росстата следует, что до 2025 года численность трудоспособного населения будет сокращаться темпами от 500 тыс. до 1 млн человек в год. С начала 2018-го количество безработных уменьшилось более чем на 220 тыс.
Сокращение трудовых ресурсов приведёт к усилению конкуренции за высококвалифицированные кадры, прогнозирует Банк России в своих обзорах. Это подтверждается в ежемесячных «Картинах экономики» Минэкономразвития. В 2018 году на 100 предлагаемых вакансий приходится 50 потенциальных соискателей.
В 2017 году безработица составляла 5,2%, о чём свидетельствуют данные Росстата.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области заявили о сокращении числа безработных.