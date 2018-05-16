В Калининградской области заявили о сокращении числа безработных

В Калининградской области заявили о сокращении количества безработных по состоянию на конец апреля, сообщает «Янтарный край».

Относительно мартовских данных число незанятых трудоспособных граждан снизилось на 113 человек, до 4850.

Также уменьшилось количество официально зарегистрированных безработных — с 4403 в марте до 4285 в апреле. Такие данные приводит Калининградстат.

Кроме того, на конец марта в регионе числилось 195 934 рабочих места, что на 2,6% больше, чем в марте 2017 года.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Минтруд предложил увеличить максимальный размер пособия по безработице в России.