Госдума назначила Кудрина председателем Счётной палаты

Госдума в ходе пленарного заседания 22 мая назначила Алексея Кудрина председателем Счётной палаты.

Отмечается, что Кудрин выразил благодарность Татьяне Голиковой и её коллегам по Счётной палате за проделанную работу.

Ранее его кандидатуру на этот пост внёс президент России Владимир Путин.

17 мая Госдума в ходе пленарного заседания одобрила отставку Татьяны Голиковой с должности главы Счётной палаты.

RT вёл прямую трансляцию.