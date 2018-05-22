Госдума назначила Кудрина председателем Счётной палаты

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Госдума в ходе пленарного заседания 22 мая назначила Алексея Кудрина председателем Счётной палаты.

Отмечается, что Кудрин выразил благодарность Татьяне Голиковой и её коллегам по Счётной палате за проделанную работу.

Ранее его кандидатуру на этот пост внёс президент России Владимир Путин.

17 мая Госдума в ходе пленарного заседания одобрила отставку Татьяны Голиковой с должности главы Счётной палаты.

RT вёл прямую трансляцию.

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