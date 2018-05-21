Путин внёс в Госдуму кандидатуру Кудрина для рассмотрения на пост главы Счётной палаты

Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы кандидатуру бывшего министра финансов России Алексея Кудрина на пост главы Счётной палаты.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

«Президент Владимир Путин внёс на рассмотрение Государственной думы кандидатуру Алексея Кудрина для назначения на должность председателя Счётной палаты», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Кремль получил список кандидатур на должность главы Счётной палаты.

17 мая Госдума в ходе пленарного заседания одобрила отставку Татьяны Голиковой с должности главы Счётной палаты.