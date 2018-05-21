Путин внёс в Госдуму кандидатуру Кудрина для рассмотрения на пост главы Счётной палаты

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Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы кандидатуру бывшего министра финансов России Алексея Кудрина на пост главы Счётной палаты.
Путин внёс в Госдуму кандидатуру Кудрина для рассмотрения на пост главы Счётной палаты
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

«Президент Владимир Путин внёс на рассмотрение Государственной думы кандидатуру Алексея Кудрина для назначения на должность председателя Счётной палаты», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Кремль получил список кандидатур на должность главы Счётной палаты.

17 мая Госдума в ходе пленарного заседания одобрила отставку Татьяны Голиковой с должности главы Счётной палаты.

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