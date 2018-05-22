Медведев пообещал много непростой работы на первом заседании нового кабмина

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев на первом заседании правительства в новом составе заявил новым членам кабмина, что работы будет много и она будет непростой.

«Могу пообещать, что работы будет много и она будет непростой. Но вместе с тем эта работа важная и интересная», — приводит РИА Новости слова Медведева.

Ранее премьер-министр на совещании с новым составом вице-премьеров заявил о недопустимости срыва сроков реализации майского указа президента России Владимира Путина.

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