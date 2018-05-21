Назначен глава Министерства экологии Челябинской области

Декан факультета экологии ЧелГУ Сергей Лихачёв назначен главой Министерства экологии Челябинской области. Об этом сообщают «Аргументы неделi» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Бориса Дубровского.

Лихачёв — доктор биологических наук, профессор. Временно исполняющая обязанности министра экологии Яна Куприкова останется работать в ведомстве. Ранее газета «Реальное время» сообщала, что главой Рособрнадзора по Республике Татарстан стала Наталья Гречанникова.