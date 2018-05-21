Назначен глава Министерства экологии Челябинской области
Декан факультета экологии ЧелГУ Сергей Лихачёв назначен главой Министерства экологии Челябинской области. Об этом сообщают «Аргументы неделi» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Бориса Дубровского.
Лихачёв — доктор биологических наук, профессор.
Временно исполняющая обязанности министра экологии Яна Куприкова останется работать в ведомстве.
Ранее газета «Реальное время» сообщала, что главой Рособрнадзора по Республике Татарстан стала Наталья Гречанникова.
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