Назначена глава Рособрнадзора по Республике Татарстан

Главой Рособрнадзора по Республике Татарстан назначена Наталья Гречанникова, сообщает «Реальное время».

Об этом заявила руководитель пресс-службы регионального министерства образования и науки Фарида Ишмуратова.

Гречанникова — уроженка Казани. Трудовую деятельность начинала в волжской школе №7.

В 2006—2010 годах была заместителем начальника Управления образования исполкома Казани, в 2010—2014 годах занимала пост главы администрации Кировского и Московского районов Казани по социальным вопросам, в 2014—2016 годах работала заместителем руководителя исполкома Казани по социальным вопросам. В апреле 2016 года возглавила исполнительный комитет казанского отделения партии «Единая Россия».

Ранее сообщалось, что в Пермском крае назначен новый министр культуры региона.