Адвокат: ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Telegram на блокировку в России

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Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу мессенджера Telegram на блокировку Роскомнадзором в России. Об этом заявил представитель Telegram Павел Чиков.
Адвокат: ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Telegram на блокировку в России
  • Reuters

«В базе ЕСПЧ появилась карточка жалобы юриста Дамира Гайнудинова, представляющего мессенджер в Страсбурге», — приводит ТАСС слова адвоката.

13 мая сообщалось, что ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Telegram на наложенный штраф в 800 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений. 

8 мая Чиков заявил, что компания обжаловала решение Верховного суда России, который признал законным требование ФСБ о дешифровке сообщений в мессенджере.

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