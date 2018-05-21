Адвокат: ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Telegram на блокировку в России

Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу мессенджера Telegram на блокировку Роскомнадзором в России. Об этом заявил представитель Telegram Павел Чиков.

Reuters

«В базе ЕСПЧ появилась карточка жалобы юриста Дамира Гайнудинова, представляющего мессенджер в Страсбурге», — приводит ТАСС слова адвоката. 13 мая сообщалось, что ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Telegram на наложенный штраф в 800 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений. 8 мая Чиков заявил, что компания обжаловала решение Верховного суда России, который признал законным требование ФСБ о дешифровке сообщений в мессенджере.