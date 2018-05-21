Аксёнов назвал Крымский мост отдельным туристическим объектом
- Reuters
«Это точно такой же объект для посещения туристов... Уверен, что туда будут ездить», — приводит ТАСС слова Аксёнова.
Он отметил, что 15 мая четыре раза проехал по мосту.
Движение по мосту было открыто в 05:30 16 мая. Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия 15 мая и проехал по мосту за рулём КамАЗа.
17 мая мост появился в картографическом сервисе Google Maps.
Аксёнов, комментируя открытие автодорожной части Крымского моста, назвал его символом единства России.