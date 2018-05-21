Аксёнов назвал Крымский мост отдельным туристическим объектом

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что Крымский мост станет новым туристическим объектом страны.

«Это точно такой же объект для посещения туристов... Уверен, что туда будут ездить», — приводит ТАСС слова Аксёнова.

Он отметил, что 15 мая четыре раза проехал по мосту.

Движение по мосту было открыто в 05:30 16 мая. Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия 15 мая и проехал по мосту за рулём КамАЗа.

17 мая мост появился в картографическом сервисе Google Maps.

Аксёнов, комментируя открытие автодорожной части Крымского моста, назвал его символом единства России.