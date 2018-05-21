Аксёнов назвал Крымский мост отдельным туристическим объектом

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что Крымский мост станет новым туристическим объектом страны.
Аксёнов назвал Крымский мост отдельным туристическим объектом
  • Reuters

«Это точно такой же объект для посещения туристов... Уверен, что туда будут ездить», — приводит ТАСС слова Аксёнова.

Он отметил, что 15 мая четыре раза проехал по мосту.

Движение по мосту было открыто в 05:30 16 мая. Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия 15 мая и проехал по мосту за рулём КамАЗа.

17 мая мост появился в картографическом сервисе Google Maps.

Аксёнов, комментируя открытие автодорожной части Крымского моста, назвал его символом единства России.

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