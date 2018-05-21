В Волгограде водитель протаранил семь автомобилей из-за приступа эпилепсии

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В Волгограде 24-летний водитель Renault Duster из-за приступа эпилепсии потерял сознание и устроил ДТП, во время которого протаранил семь машин.

«У молодого человека случился приступ эпилепсии, и он потерял сознание. В результате машина протаранила четыре припаркованных у обочины автомобиля, затем выкатилась на встречную полосу и столкнулась с ещё одним авто. После чего протаранила ещё две машины», — приводит РИА Новости сообщение ГУ МВД по Волгоградской области.

Отмечается, что в результате инцидента пострадал 61-летний пассажир, который находился рядом с водителем, потерявшим сознание.

В ведомстве отметили, что эпилепсия является препятствием в выдаче водительских прав, проводится проверка.

Ранее издание «ВашГород.ру» сообщало, что в результате ДТП с машиной скорой помощи в Кемеровской области пострадали четыре человека.

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