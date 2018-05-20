В Москве полиция ищет бросившего автомобиль после ДТП водителя каршеринга

Полиция разыскивает скрывшегося с места ДТП водителя автомобиля каршеринга Renault Logan, который перевернулся во время движения, налетев на бордюр.

«В Михневском проезде в районе Бирюлево Восточное произошло опрокидывание автомобиля каршеринга, после чего водитель скрылся с места ДТП. Его личность устанавливается», — приводит РИА Новости сообщение столичной Госавтоинспекции.

Отмечается, что водитель бросил перевёрнутый автомобиль на газоне и убежал.

Ранее издание «ВашГород.ру» сообщало, что в результате ДТП с машиной скорой помощи в Кемеровской области пострадали четыре человека.