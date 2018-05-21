В московском ТЦ мужчина устроил стрельбу из похожего на газовый пистолет предмета

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В торговом центре Москвы местный житель устроил стрельбу из предмета, похожего на газовый пистолет, и разбил витрину. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В дежурную часть поступило сообщение от сотрудника охраны одного из торговых центров на Тишинской площади. Мужчина сообщил, что молодой человек в помещении торгового центра открыл стрельбу из предмета, похожего на газовый пистолет, и разбил стеклянную витрину», — приводит её слова сайт МВД.

В связи с произошедшим задержан 29-летний москвич. Установлено, что из хулиганских побуждений он несколько раз выстрелил из устройства аэрозольного распыления в охранника ТЦ и разбил ломом стеклянную дверь. Когда сотрудник охраны попытался его задержать, мужчина выстрелил в него два раза.

Возбуждено уголовное дело по ст.213 УК России «Хулиганство». 

Задержанный находится под подпиской о невыезде.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Пермской области расстрелял из пневматического оружия двух полицейских, которые остановили его для проверки документов.

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