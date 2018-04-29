В Москве полиция задержала двоих подозреваемых в стрельбе из автомобиля

Полицейские остановили автомобиль на Калужском шоссе в Москве после сообщений о стрельбе из машины, задержаны два человека. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

«В полицию поступило сообщение, что из автомобиля на Нововатутинском проспекте слышны звуки, похожие на выстрелы, по предварительным данным, из травматического оружия. На Калужском шоссе был задержан автомобиль с двумя мужчинами, подозреваемыми в стрельбе», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова представителя ведомства.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали на севере Москвы мужчину, открывшего стрельбу из окна квартиры.

Также URA.RU передавало, что суд вынес приговор по делу о стрельбе по машине скорой помощи в Челябинске.