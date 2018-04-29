В Москве полиция задержала двоих подозреваемых в стрельбе из автомобиля
«В полицию поступило сообщение, что из автомобиля на Нововатутинском проспекте слышны звуки, похожие на выстрелы, по предварительным данным, из травматического оружия. На Калужском шоссе был задержан автомобиль с двумя мужчинами, подозреваемыми в стрельбе», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова представителя ведомства.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали на севере Москвы мужчину, открывшего стрельбу из окна квартиры.
Также URA.RU передавало, что суд вынес приговор по делу о стрельбе по машине скорой помощи в Челябинске.