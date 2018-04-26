В Челябинске вынесен приговор по делу о стрельбе по машине скорой помощи

Короткая ссылка
Калининский районный суд вынес приговор по делу о стрельбе по машине скорой помощи в Челябинске, сообщает URA.RU со ссылкой на областную прокуратуру.

Инцидент произошёл ночью 23 марта.

19-летний артист Челябинского театра оперы и балета, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл из хулиганских побуждений стрельбу по врачам, шедшим по двору. Он произвёл несколько выстрелов из пневматического газобаллонного пистолета калибра 4,5 мм.

Суд приговорил обвиняемого к двум годам условно с испытательным сроком три года.

«Подсудимый вину в совершении преступления признал, возместил причинённый ущерб, в содеянном раскаялся, уголовное дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства», — заявил заместитель прокурора Калининского района Александр Кустиков.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Сочи завершено расследование дела о нападении на сотрудников скорой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных