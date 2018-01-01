В Москве задержан открывший стрельбу из окна мужчина

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Сотрудники правоохранительных органов задержали на севере Москвы мужчину, открывшего стрельбу из окна квартиры. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Отмечается, что прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили предполагаемого стрелка, который, по словам представителя правоохранительных органов, находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции была установлена квартира, из которой велась стрельба, и задержан мужчина в состоянии алкогольного опьянения. У него был изъят предмет, внешне схожий с огнестрельным охотничьим оружием, он отправлен на экспертизу», — рассказал дежурный офицер.

В результате инцидента, по данным агентства, никто не пострадал.

Ранее стало известно, что три человека погибли при стрельбе в станице Ладожской Краснодарского края. 

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