В Москве задержан открывший стрельбу из окна мужчина

Сотрудники правоохранительных органов задержали на севере Москвы мужчину, открывшего стрельбу из окна квартиры. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Отмечается, что прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили предполагаемого стрелка, который, по словам представителя правоохранительных органов, находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции была установлена квартира, из которой велась стрельба, и задержан мужчина в состоянии алкогольного опьянения. У него был изъят предмет, внешне схожий с огнестрельным охотничьим оружием, он отправлен на экспертизу», — рассказал дежурный офицер.

В результате инцидента, по данным агентства, никто не пострадал.

Ранее стало известно, что три человека погибли при стрельбе в станице Ладожской Краснодарского края.