На востоке Москвы неизвестный с пистолетом ограбил продуктовый магазин
Как передаёт агентство городских новостей «Москва», инцидент произошёл на улице Нижняя Первомайская.
«По предварительной информации, неизвестный с похожим на пистолет предметом ворвался в помещение продуктового магазина... Злоумышленник похитил денежные средства из кассы и скрылся», — рассказал представитель главка.
В МВД добавили, что сумма материального ущерба устанавливается.
На месте работает следственно-оперативная группа. Ведётся розыск подозреваемого.
Ранее в Петербурге неизвестные ограбили ювелирный магазин и открыли стрельбу по полиции.