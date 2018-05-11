На востоке Москвы неизвестный с пистолетом ограбил продуктовый магазин

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На востоке Москвы неизвестный, вооружённый пистолетом, ограбил продуктовый магазин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Как передаёт агентство городских новостей «Москва», инцидент произошёл на улице Нижняя Первомайская. 

«По предварительной информации, неизвестный с похожим на пистолет предметом ворвался в помещение продуктового магазина... Злоумышленник похитил денежные средства из кассы и скрылся», — рассказал представитель главка. 

В МВД добавили, что сумма материального ущерба устанавливается.

На месте работает следственно-оперативная группа. Ведётся розыск подозреваемого.

Ранее в Петербурге неизвестные ограбили ювелирный магазин и открыли стрельбу по полиции.

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