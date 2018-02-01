В Петербурге неизвестные в масках ограбили ювелирный магазин и открыли стрельбу по полиции
«В результате завязавшейся перестрелки один из полицейских получил огнестрельное ранение. По предварительным данным, угроз для его жизни нет. Также ответным огнём были ранены двое нападавших», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что, по предварительным данным, действия сотрудников полиции являются правомерными.
Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в бизнес-центре «Святогор» у станции метро «Павелецкая» в Москве произошла стрельба, в результате которой ранения получил предприниматель.