В Петербурге неизвестные в масках ограбили ювелирный магазин и открыли стрельбу по полиции

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СК возбудил уголовное дело после того, как злоумышленники в масках ограбили ювелирный магазин в Санкт-Петербурге и скрылись с места происшествия на автомобиле, отстреливаясь от сотрудников полиции.

«В результате завязавшейся перестрелки один из полицейских получил огнестрельное ранение. По предварительным данным, угроз для его жизни нет. Также ответным огнём были ранены двое нападавших», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что, по предварительным данным, действия сотрудников полиции являются правомерными.

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в бизнес-центре «Святогор» у станции метро «Павелецкая» в Москве произошла стрельба, в результате которой ранения получил предприниматель.

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