В авиакомпании прокомментировали инцидент с самолётом в Пулкове

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Двигатель самолёта, который не смог осуществить взлёт в петербургском аэропорту Пулково, находился в исправном состоянии. Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Алроса».

В авиакомпании отметили, что перед вылетом самолёт прошёл технический осмотр, в ходе которого было установлено, что все его части находятся в исправном состоянии.

При этом в пресс-службе добавили, что во время предыдущих рейсов экипаж самолёта не фиксировал каких-либо нарушений в работе двигателя.

В компании также уточнили, что двигатель будет направлен на ремонт, а все обстоятельства инцидента — тщательно изучены.

Ранее стало известно, что в Пулкове при разгоне по ВПП не смог взлететь самолёт

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