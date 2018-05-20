В Ростовской области в ДТП погибли пять человек

В Ростовской области в результате ДТП с участием трёх автомобилей погибли пять человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные МЧС России по региону.

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«По оперативной информации, в ДТП погибли пять человек», — говорится в сообщении. По некоторым данным, ДТП произошло на 12-м км автодороги Р61 Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волгодонск. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека.