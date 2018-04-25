При столкновении грузовика и двух автомобилей в Москве погиб один человек

В результате столкновения грузовика и двух автомобилей на Рязанском проспекте в Москве один человек погиб и один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

«На пересечении Рязанского проспекта и улицы Паперника произошло столкновение одной грузовой машины и двух легковых автомобилей. В результате ДТП один человек погиб и один пострадал», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

По словам источника в экстренных службах, в результате ДТП одна из машин перевернулась.

Ранее сообщалось, что в ДТП на юге Москвы пострадали три человека.

Также URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.