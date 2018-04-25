При столкновении грузовика и двух автомобилей в Москве погиб один человек
«На пересечении Рязанского проспекта и улицы Паперника произошло столкновение одной грузовой машины и двух легковых автомобилей. В результате ДТП один человек погиб и один пострадал», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.
По словам источника в экстренных службах, в результате ДТП одна из машин перевернулась.
Ранее сообщалось, что в ДТП на юге Москвы пострадали три человека.
Также URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.