При столкновении грузовика и двух автомобилей в Москве погиб один человек

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В результате столкновения грузовика и двух автомобилей на Рязанском проспекте в Москве один человек погиб и один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

«На пересечении Рязанского проспекта и улицы Паперника произошло столкновение одной грузовой машины и двух легковых автомобилей. В результате ДТП один человек погиб и один пострадал», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства. 

По словам источника в экстренных службах, в результате ДТП одна из машин перевернулась. 

Ранее сообщалось, что в ДТП на юге Москвы пострадали три человека.

Также URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.

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