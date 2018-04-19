В ДТП на юге Москвы пострадали три человека

Столкновение легковых автомобилей произошло в районе Москворечье-Сабурово на юге столицы. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по городу.

«В столкновении автомобилей Lexus и Renault у д. 3 на ул. Москворечье пострадали три человека. Они находились в Renault, который в результате столкновения перевернулся на крышу», — приводит сообщение агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что пострадавшие получили незначительные повреждения.

Ранее семь человек пострадали в ДТП с участием пяти автомобилей в Ростовской области.

Также URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.