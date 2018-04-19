Семь человек пострадали в ДТП с участием пяти автомобилей в Ростовской области
По предварительным данным, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, пассажирского автобуса, бетономешалки и бензовоза.
«В результате ДТП водитель бензовоза с полученными травмами доставлен в больницу. По предварительной информации, ещё шесть пассажиров автобуса также получили травмы», — отмечается в сообщении.
Автобус, в котором находились 23 пассажира, следовал по маршруту Ростов — Азов. В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.
Ранее URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.