Семь человек пострадали в ДТП с участием пяти автомобилей в Ростовской области

В Ростовской области в результате ДТП с участием пяти транспортных средств пострадали семь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области.

По предварительным данным, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, пассажирского автобуса, бетономешалки и бензовоза.

«В результате ДТП водитель бензовоза с полученными травмами доставлен в больницу. По предварительной информации, ещё шесть пассажиров автобуса также получили травмы», — отмечается в сообщении.

Автобус, в котором находились 23 пассажира, следовал по маршруту Ростов — Азов. В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.