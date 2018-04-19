Два человека погибли в ДТП в Барнауле

Два человека погибли в результате опрокидывания автомобиля Lexus в Барнауле, сообщает МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, авария произошла в 03:30 (23:30 мск) на улице Трактовой.



«По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Lexus LS430, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства», — говорится в сообщении.

В результате ДТП неустановленный водитель и его пассажир скончались на месте происшествия. В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее три человека погибли и пятеро пострадали в ДТП в Кузбассе.

В конце марта URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.