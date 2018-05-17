В Петербурге при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека

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Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Волховском районе Санкт-Петербурга, погибли четыре человека, включая двоих детей.
В Петербурге при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека
  • РИА Новости

Как сообщает Пятый канал, примерно в 18:00 на 118-м километре дороги Зуево — Новая Ладога столкнулись Opel Antara и «Нива».

«Оба водителя скончались от полученных травм. Также в аварии погибли две девочки-школьницы. Их личность пока не установлена», — сообщили в ГИБДД.

В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП.

Ранее источник передавал, что пять человек пострадали в результате ДТП в Москве.

Также URA.RU сообщало, что в Пермском крае микроавтобус сбил троих детей.

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