Минобороны опубликовало видео испытаний ракетного корабля «Ураган»

Министерство обороны России на своём YouTube-канале опубликовало видео испытаний малого ракетного корабля «Ураган».

На видео показан проход суда по акватории Ладожского озера с командой на борту.

После этого корабль приступил к первому этапу заводских ходовых испытаний.

Ранее стало известно, что в ходе испытаний проведут проверку систем жизнеобеспечения корабля.

Летом 2018 года его планируется включить в состав Балтийского флота.