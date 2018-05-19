Минобороны опубликовало видео испытаний ракетного корабля «Ураган»
Министерство обороны России на своём YouTube-канале опубликовало видео испытаний малого ракетного корабля «Ураган».
На видео показан проход суда по акватории Ладожского озера с командой на борту.
После этого корабль приступил к первому этапу заводских ходовых испытаний.
Ранее стало известно, что в ходе испытаний проведут проверку систем жизнеобеспечения корабля.
Летом 2018 года его планируется включить в состав Балтийского флота.
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