На Ладожском озере проходят испытания малого ракетного корабля «Ураган»

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В акватории Ладожского озера проходят ходовые испытания малого ракетного корабля проекта 22800 «Ураган». Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
На Ладожском озере проходят испытания малого ракетного корабля «Ураган»
  • © Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

«Малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 «Ураган», относящийся к кораблям нового поколения, вышел с достроечной набережной судостроительного завода «Пелла» (Санкт-Петербург) и приступил к первому этапу заводских ходовых испытаний в акватории Ладожского озера», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе испытаний будет произведена проверка систем жизнеобеспечения корабля.

Ожидается, что летом текущего года он будет включён в состав Балтийского флота.

5 мая сообщалось, что на судостроительном заводе «Пелла» под Санкт-Петербургом был спущен на воду третий по счёту малый ракетный корабль «Шквал» проекта 22800 («Каракурт»).

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