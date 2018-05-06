ВМФ России до конца мая получит новейший малый ракетный корабль

Новейший малый ракетный корабль «Вышний Волочёк» войдёт в состав Военно-морского флота России до конца мая, сообщает пресс-служба Минобороны.

«В настоящее время малый ракетный корабль (МРК) «Вышний Волочёк» проекта 21631 находится на завершающем этапе государственных испытаний в Новороссийске и войдёт в состав ВМФ России в текущем месяце», — говорится в сообщении.

Отмечается, что судно построено в рамках кораблестроительной программы на Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане.

Согласно данным судостроителей, водоизмещение кораблей этого проекта составляет около тысячи тонн, а расчётная максимальная скорость достигает 23 узлов.

5 мая на судостроительном заводе «Пелла» под Санкт-Петербургом был спущен на воду третий по счёту малый ракетный корабль «Шквал» проекта 22800 («Каракурт»).