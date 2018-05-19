В ходе нападения боевиков на церковь в Грозном священнослужители не пострадали

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В результате нападения боевиков на церковь Архангела Михаила в Грозном священнослужители не пострадали. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Махачкалинской епархии, к которой относится приход.
В ходе нападения боевиков на церковь в Грозном священнослужители не пострадали
  • Храм Архангела Михаила в Грозном
  • © Wikimedia

«Священнослужители не пострадали, не получили никаких ранений», — рассказал он.

По его словам, прихожан в храме немного.

Он отметил, что «несколько десятков человек собираются в воскресный день, человек 70—80».

Ранее в СК сообщили, что в результате нападения на церковь в Грозном погибли двое сотрудников полиции, ещё двое пострадали. 

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело.

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