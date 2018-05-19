В ходе нападения боевиков на церковь в Грозном священнослужители не пострадали
- Храм Архангела Михаила в Грозном
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«Священнослужители не пострадали, не получили никаких ранений», — рассказал он.
По его словам, прихожан в храме немного.
Он отметил, что «несколько десятков человек собираются в воскресный день, человек 70—80».
Ранее в СК сообщили, что в результате нападения на церковь в Грозном погибли двое сотрудников полиции, ещё двое пострадали.
В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело.