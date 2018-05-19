Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

В информационном центре транспортного комплекса Москвы посоветовали водителям отказаться от личных автомобилей и воспользоваться общественным транспортом из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается в Twitter ведомства.

«Дождь не утихнет до конца дня. Местами будет гроза и сильный ветер. Если вам нужно куда-то поехать сегодня, воспользуйтесь городским транспортом. Машину лучше оставить в гараже или в безопасном месте вдалеке от деревьев и рекламных щитов», — говорится в сообщении.

Ранее в столичном управлении МЧС предупредили о грозе и усилении ветра в ближайшие часы в Москве.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что за пятницу, 18 мая, и первую половину субботы, 19 мая, в столице выпало более 40% месячной нормы осадков.