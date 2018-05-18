Ливень в Москве не повлиял на работу общественного транспорта

Общественный транспорт Москвы работает в штатном режиме после обрушившегося на город ливня, передаёт РИА Новости со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса.

«Метро, наземный транспорт и электрички работают штатно и готовы принять всех желающих спрятаться от непогоды», — сообщили в информцентре.

Как рассказали агентству городских новостей «Москва» в погодном центре «Фобос», в столице за день может выпасть до 30% месячной нормы осадков.

Ранее МЧС предупредило о грозе и граде в ближайшие часы в Москве.