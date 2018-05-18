Ливень в Москве не повлиял на работу общественного транспорта
Общественный транспорт Москвы работает в штатном режиме после обрушившегося на город ливня, передаёт РИА Новости со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса.
- © Агентство городских новостей «Москва» / Андрей Любимов
«Метро, наземный транспорт и электрички работают штатно и готовы принять всех желающих спрятаться от непогоды», — сообщили в информцентре.
Как рассказали агентству городских новостей «Москва» в погодном центре «Фобос», в столице за день может выпасть до 30% месячной нормы осадков.
Ранее МЧС предупредило о грозе и граде в ближайшие часы в Москве.
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