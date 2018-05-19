МИД сообщил об отмене визитов Лаврова в Аргентину и на Кубу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отменил визиты на Кубу, а также в Аргентину для участия в Совете министров иностранных дел (СМИД) G20. Об этом сообщает представитель российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что данное решение было принято в связи с формированием нового правительства России.

«В связи с серией мероприятий по линии сформированного правительства визиты министра иностранных дел в Аргентину и на Кубу в запланированные дни не состоятся», — приводит сообщение РИА Новости.

При этом в МИД добавили, что на мероприятии в Буэнос-Айресе «Россия будет представлена на уровне заместителя министра».

Ранее Министерство иностранных дел Кубы сообщило, что Лавров должен был посетить страну 22 мая.