Путин отметил важность сохранения надёжности оружия России при выпуске новой техники
- РИА Новости
«Выходя на разработку и выпуск новых поколений техники, важно сохранить традиционные преимущества российского оружия. Имею в виду его надёжность, эффективность, простоту в эксплуатации», — цитирует ТАСС Путина.
По его словам, в настоящее время проводятся испытания перспективных систем, которые должны пополнить состав стратегических сил России.
«Имею в виду прежде всего комплекс «Сармат», который должен поступить в войска в 2020 году, комплекс «Авангард», который должен поступить в войска в 2019 году, и другие комплексы в соответствии с ранее принятым графиком», — добавил президент.
Ранее Путин отметил необходимость совершенствовать средства борьбы с высокоточным оружием. Он призвал закончить разработку системы С-500.
16 мая глава государства подчеркнул, что Россия продолжит заниматься укреплением морской составляющей стратегических ядерных сил.