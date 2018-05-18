Путин отметил важность сохранения надёжности оружия России при выпуске новой техники

Российский лидер Владимир Путин на совещании с руководством Министерства обороны и предприятий ОПК призвал сохранить надёжность и эффективность российского вооружения.

«Выходя на разработку и выпуск новых поколений техники, важно сохранить традиционные преимущества российского оружия. Имею в виду его надёжность, эффективность, простоту в эксплуатации», — цитирует ТАСС Путина.

По его словам, в настоящее время проводятся испытания перспективных систем, которые должны пополнить состав стратегических сил России.

«Имею в виду прежде всего комплекс «Сармат», который должен поступить в войска в 2020 году, комплекс «Авангард», который должен поступить в войска в 2019 году, и другие комплексы в соответствии с ранее принятым графиком», — добавил президент.

Ранее Путин отметил необходимость совершенствовать средства борьбы с высокоточным оружием. Он призвал закончить разработку системы С-500.

16 мая глава государства подчеркнул, что Россия продолжит заниматься укреплением морской составляющей стратегических ядерных сил.