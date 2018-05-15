Путин призвал завершить разработку зенитной ракетной системы С-500

Российский лидер Владимир Путин во время совещания с военачальниками и руководством оборонной промышленности указал на необходимость совершенствовать средства борьбы с высокоточным оружием.

«Следует активно развивать, наращивать технологический задел в области противовоздушной обороны, продолжать модернизацию комплексов «Панцирь», завершить разработку и подготовку к серийному производству новейшей системы С-500, способной работать по целям на сверхбольших высотах, включая ближний космос», — цитирует ТАСС главу государства. Ранее Путин рассказал, как молодые специалисты создали самую современную в мире боевую ударную систему. В конце апреля президент отметил необходимость технологического прорыва в области вооружений.