Путин рассказал о создании молодыми специалистами мощнейшей ударной системы

Президент России Владимир Путин рассказал о том, как молодые специалисты за семь лет создали самую современную в мире боевую ударную систему. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент отметил, что в России создаются современные системы вооружений, не имеющие аналогов в мире.

«Одна из таких систем была создана очень молодой командой. Когда я с ними встретился, мы и Госпремию им дали, и пришли молодые совсем люди. Я их спрашиваю: а вы откуда взялись? Они говорят: как гранты только начали платить, мы всей группой из вуза пришли, создали коллектив и в течение семи лет они создали эту мощнейшую, самую современную в мире ударную систему боевую», — рассказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что специалисты Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» участвовали в создании новейших образцов стратегического оружия.