Путин рассказал о создании молодыми специалистами мощнейшей ударной системы

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Президент России Владимир Путин рассказал о том, как молодые специалисты за семь лет создали самую современную в мире боевую ударную систему. Об этом сообщает РИА Новости.
Путин рассказал о создании молодыми специалистами мощнейшей ударной системы
  • kremlin.ru

Президент отметил, что в России создаются современные системы вооружений, не имеющие аналогов в мире. 

«Одна из таких систем была создана очень молодой командой. Когда я с ними встретился, мы и Госпремию им дали, и пришли молодые совсем люди. Я их спрашиваю: а вы откуда взялись? Они говорят: как гранты только начали платить, мы всей группой из вуза пришли, создали коллектив и в течение семи лет они создали эту мощнейшую, самую современную в мире ударную систему боевую», — рассказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что специалисты Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» участвовали в создании новейших образцов стратегического оружия.

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