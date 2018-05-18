В Крыму оценили новое заявление журналиста Washington Examiner о Крымском мосте

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Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с ФАН оценил новое заявление журналиста Washington Examiner Тома Рогана о Крымском мосте.

По словам эксперта, Роган ищет способ избежать неприятностей, на что и направлены все уточнения, которые он начал ретранслировать.

«Американцы ничего не знают о мире за пределами США и очень удивляются, когда этот мир вдруг оказывается не похож на то, что они себе представляют. Что ж, пусть учатся», — отметил Джаралла.

Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН прокомментировал позицию США по поводу открытия Крымского моста.

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