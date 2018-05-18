Медведев предложил назначить Мутко вице-премьером по строительству

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил назначить Виталия Мутко вице-премьером по строительству.

Виталий Мутко

© Russian State Duma Photo Service/Global Look Press

Об этом сообщает РИА Новости. Ранее Медведев предложил назначить Татьяну Голикову вице-премьером по соцблоку, Антона Силуанова — на пост вице-премьера — министра финансов. Как стало известно, глава государства одобрил представленные ему кандидатуры на посты вице-премьеров и министров.