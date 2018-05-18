Медведев предложил назначить Мутко вице-премьером по строительству
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил назначить Виталия Мутко вице-премьером по строительству.
- Виталий Мутко
- © Russian State Duma Photo Service/Global Look Press
Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Медведев предложил назначить Татьяну Голикову вице-премьером по соцблоку, Антона Силуанова — на пост вице-премьера — министра финансов.
Как стало известно, глава государства одобрил представленные ему кандидатуры на посты вице-премьеров и министров.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен