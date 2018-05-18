Медведев предложил назначить Голикову вице-премьером по соцблоку
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил российскому лидеру Владимиру Путину назначить Татьяну Голикову вице-премьером по соцблоку.
- Татьяна Голикова
- © Russian State Duma Photo Service/Global Look Press
Об этом сообщает РИА Новости.
Также Медведев предложил кандидатуру Антона Силуанова на пост вице-премьера и министра финансов.
17 мая Госдума одобрила отставку Татьяны Голиковой с должности председателя Счётной палаты.
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