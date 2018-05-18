Медведев предложил назначить Голикову вице-премьером по соцблоку

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил российскому лидеру Владимиру Путину назначить Татьяну Голикову вице-премьером по соцблоку.

Об этом сообщает РИА Новости.

Также Медведев предложил кандидатуру Антона Силуанова на пост вице-премьера и министра финансов.

17 мая Госдума одобрила отставку Татьяны Голиковой с должности председателя Счётной палаты.