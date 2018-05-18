Медведев предложил назначить министром науки и высшего образования Котюкова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил российскому лидеру Владимиру Путину назначить министром науки и высшего образования Михаила Котюкова.

Об этом сообщает РИА Новости.

Также предложено назначить Ольгу Васильеву министром просвещения.

Два новых министерства были созданы по указу президента России Владимира Путина вместо существовавшего ранее Минобрнауки.

15 мая российский лидер Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства России.

Ранее Путин и Медведев в ходе встречи в Сочи начали обсуждать кандидатов в правительство.