Роспотребнадзор не допустил к продаже 13 тонн импортной плодоовощной продукции в первом квартале
В общей сложности в отчётный период было снято с реализации более 56 тонн такой продукции.
В лабораторных условиях проверено по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям около 19 тыс. проб.
Удельный вес плодоовощной продукции, которая не отвечает гигиеническим нормативам по содержанию химических контаминантов, оказался ниже показателя за аналогичный период 2017 года — 0,5%. В первом квартале прошлого года он составлял 0,6%.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что Россельхознадзор обнаружил в Калининградской области 25 тонн заражённого риса из Вьетнама.