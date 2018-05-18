Роспотребнадзор не допустил к продаже 13 тонн импортной плодоовощной продукции в первом квартале

В первом квартале 2018 года Роспотребнадзор не допустил к продаже около 13 тонн импортной плодоовощной продукции, не соответствующей обязательным требованиям, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт ведомства.

В общей сложности в отчётный период было снято с реализации более 56 тонн такой продукции.

В лабораторных условиях проверено по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям около 19 тыс. проб.

Удельный вес плодоовощной продукции, которая не отвечает гигиеническим нормативам по содержанию химических контаминантов, оказался ниже показателя за аналогичный период 2017 года — 0,5%. В первом квартале прошлого года он составлял 0,6%.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Россельхознадзор обнаружил в Калининградской области 25 тонн заражённого риса из Вьетнама.