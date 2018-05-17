В авиакомпании прокомментировали инцидент с недопуском подростка-инвалида на рейс в Кургане

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Руководитель пресс-службы «ЮТэйр» Наталья Мелехова прокомментировала RT ситуацию с недопуском подростка-инвалида на борт самолёта авиакомпании в Кургане.
В авиакомпании прокомментировали инцидент с недопуском подростка-инвалида на рейс в Кургане
  • globallookpress.com
  • © Leonid Faerberg/Transport Photo Images

«Авиакомпания организовала перелёт мальчика и сопровождающего лица. Вчера они прилетели из Кургана в Москву. Авиакомпания сразу бы обеспечила особые условия перевозки, если бы пришло предупреждение о том, что они нужны, о том, что гражданин маломобильный. Об этом предупреждают в авиакассах, есть на сайтах оповещения, что нужно за 48 часов предупредить, чтобы все подготовились», — сказала она.

По её словам, соответствующего предупреждения в авиакомпанию не поступило.

«Как только мы получили об этом информацию, сразу, меньше чем за сутки авиакомпания организовала рейс Курган — Москва, и семья улетела», — добавила Мелехова.

Ранее следственные органы Уральского следственного управления на транспорте СК начали доследственную проверку по факту недопуска подростка-инвалида на борт самолёта авиакомпании «ЮТэйр» в Кургане. 

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