Матвиенко выступила за плавное повышение пенсионного возраста в России

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Вопрос повышения пенсионного возраста должен проходить плавно и может растянуться на десять лет. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко выступила за плавное повышение пенсионного возраста в России
  • РИА Новости

«Я считаю, что это должен быть очень плавный, переходный, спокойный период. Растянуть увеличение пенсионного возраста надо на десять лет», — цитирует Матвиенко РИА Новости.

Она отметила, что повышение пенсионного возраста может происходить ежегодно.

«По полгода, плавно, спокойно. Люди будут знать и готовиться. Каждый год повышать на полгода возраст выхода на пенсию как для мужчин, так и для женщин», — пояснила спикер Совфеда.

В апреле российский премьер заявил, что вопрос пенсионного возраста обсуждается.

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