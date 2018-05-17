Матвиенко выступила за плавное повышение пенсионного возраста в России

Вопрос повышения пенсионного возраста должен проходить плавно и может растянуться на десять лет. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Я считаю, что это должен быть очень плавный, переходный, спокойный период. Растянуть увеличение пенсионного возраста надо на десять лет», — цитирует Матвиенко РИА Новости.

Она отметила, что повышение пенсионного возраста может происходить ежегодно.

«По полгода, плавно, спокойно. Люди будут знать и готовиться. Каждый год повышать на полгода возраст выхода на пенсию как для мужчин, так и для женщин», — пояснила спикер Совфеда.

В апреле российский премьер заявил, что вопрос пенсионного возраста обсуждается.