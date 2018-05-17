Матвиенко выступила за плавное повышение пенсионного возраста в России
- РИА Новости
«Я считаю, что это должен быть очень плавный, переходный, спокойный период. Растянуть увеличение пенсионного возраста надо на десять лет», — цитирует Матвиенко РИА Новости.
Она отметила, что повышение пенсионного возраста может происходить ежегодно.
«По полгода, плавно, спокойно. Люди будут знать и готовиться. Каждый год повышать на полгода возраст выхода на пенсию как для мужчин, так и для женщин», — пояснила спикер Совфеда.
В апреле российский премьер заявил, что вопрос пенсионного возраста обсуждается.